L’Argentine lançait ce samedi après-midi, son Mondial face à l’Islande dans le groupe D. Les hommes de Jorge Sampaoli malmenés par des vaillants islandais, ouvraient la marque peu après le quart d’heure de jeu. Rojo décochait une frappe rasante qui parvenait dans les pieds de Sergio Aguero au point de penalty. L’attaquant argentin décochait une frappe puissante qui se logeait sous la barre d’Halldorsson (1-0, 19e). Le buteur de Manchester City inscrivait ainsi son premier but dans une Coupe du Monde. Quatre minutes plus tard, l’Islande égalisait. Sur la droite, Sigurdsson centrait devant le but, Caballero gêné par Bjarnason ne parvenait pas à se saisir du ballon, Finnbogasson opportuniste remettait les siens sur de bons rails (1-1, 23e).

Au retour des vestiaires, l’Argentine se cassait toujours les dents sur l’arrière garde islandaise. Les hommes de Sampaoli pensaient prendre le contrôle des opérations. Sur un centre fuyant, Magnusson coupait la course de Meza dans la surface (63e). L’arbitre indiquait le point de penalty. Lionel Messi s’élançait mais Halldorsson détournait sa tentative (63e). Les joueurs argentins poussaient en fin de match. Lionel Messi à l’entrée de la surface enroulait bien sa frappe qui passait juste à côté (81e). Six minutes plus tard, Pavon bien décalé par Rojo, voyait son centre tir repoussé en corner par Halldorsson. Avec ce résultat nul, l’Argentine entamait très mal sa Coupe du Monde.