Éliminés suite à des défaites contre la France avec l’Argentine (4-3) et contre l’Uruguay avec le Portugal, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont été éliminés de la Coupe du monde. Les deux plus grands joueurs de la dernière décennie n’ont encore une fois pas réussi à porter leur sélection jusqu’au sommet.

Un nouvel échec qui montre encore une fois les limites des deux attaquants à ce niveau-là de la compétition. Ainsi depuis 2006, Cristiano Ronaldo n’a pas inscrit le moindre but en phase finale d’un Mondial en 6 matches et 25 tirs. Le constat n’est guère plus reluisant pour Lionel Messi. L’Argentin n’a pas marqué une seule fois en 8 rencontres et 23 tirs.