Éliminée et dernière de son groupe, l’Allemagne a livré un mondial 2018 chaotique et ne réussira pas à conserver son titre. La défaite contre la Corée du Sud (2-0) a confirmé l’échec d’une Nationalmannschaft complètement impuissante durant la compétition.

Depuis le début du tournoi, les Allemands ont inscrit seulement deux buts alors qu’ils ont tiré à 72 reprises en trois matches. Un ratio de 3% qui fait tache pour une nation connue pour son efficacité. Une seule nation a eu moins de réussite. Il s’agit du Costa Rica, qui n’a pas encore marqué le moindre but.

3% - Germany have scored with only 2 of their 72 shots at the 2018 #WorldCup (3%), only Costa Rica (0 goals) have a lower shot conversion rate. Exit. pic.twitter.com/ccubvTBNT9

