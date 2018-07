Première nation qualifiée dans le dernier carré grâce à sa victoire contre l’Uruguay (2-0), l’équipe de France attendait avec impatience de connaître le nom de son adversaire. Et justement, le Brésil et la Belgique s’affrontaient à la Kazan Arena pour rejoindre les Bleus en demi-finales. Côté brésilien, Tite conservait son 4-2-3-1 avec Marcelo et Fernaninho titulaires. En face, Roberto Martinez mettait en place un 3-4-3 et faisait notamment confiance à Fellaini et Chadli dans l’entrejeu. Dès les premiers instants, les Diables Rouges mettaient le pied sur le ballon mais Thiago Silva trouvait le poteau pour la Seleçao (8e). Finalement, la Belgique ouvrait le score sur un but contre son camp de Fernandinho (13e, 0-1).

Quelques instants plus tard, la sélection dirigée par Roberto Martinez réussissait à doubler la mise. Servi dans la surface, De Buryne ne laissait aucune chance à Alisson (31e, 0-2). Courtois permettait ensuite aux siens (37e) de revenir aux vestiaires avec cet avantage. Dans le deuxième acte, le portier de Chelsea brillait toujours sur des tentatives de Paulinho (55e) et Douglas Costa (62e), alors que Hazard avait lui aussi tenté sa chance (62e). Sous la pression, les Belges craquaient à un quart d’heure du terme. Servi par Coutinho, Augusto plaçait un bon coup de tête pour relancer la rencontre (76e, 1-2). Les assauts brésiliens se multipliaient sur les cages de Courtois (79e, 80e, 84e), en vain. Dans le temps additionnel, Neymar tentait sa chance mais le portier de Chelsea s’envolait pour sauver son équipe, comme souvent dans cette rencontre (90e+4). Victorieux du Brésil (2-1), la Belgique rejoint donc la France en demi-finale. La Seleçao quitte la Russie !