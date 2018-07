Au lendemain de la victoire de l’équipe de France contre la Belgique (1-0), la Croatie et l’Angleterre s’affrontaient à Moscou pour obtenir le dernier billet pour la finale de cette Coupe du monde 2018. Côté croate, Zlatko Dalic mettait en place un 4-2-3-1 avec comme seul changement Brozovic à la place de Kramaric. Dans les rangs anglais, Gareth Southgate conservait le même onze de départ en 3-5-2. Rapidement, les Three Lions prenaient les devants grâce à un coup franc direct de Trippier (5e, 0-1). Longtemps gênés par le jeu mis en place par les Anglais, les Croates attendaient finalement le deuxième acte pour égaliser.

Sur un centre de Vrsaljko, Perisic venait devancer Walker du bout du pied pour délivrer les siens (68e, 1-1). Aucune équipe ne réussissait à faire la différence ensuite et la prolongation devait les départager. Après une grosse occasion de Stones (99e), Mandzukic se chargeait de donner l’avantage à la Croatie d’une frappe puissante du gauche (109e, 2-1) ! Un but décisif puisque les Three Lions ne réussissaient pas à revenir. Grâce à sa victoire 2-1, la Croatie accède donc à la finale du Mondial 2018 et défiera la France dimanche. L’Angleterre jouera la petite finale contre la Belgique samedi.