Affiche de la deuxième journée du Groupe D, la rencontre entre l’Argentine et la Croatie a livré toutes ses promesses. La rencontre débutait sur un bon rythme et les Croates s’offraient une première occasion rapidement de la part d’Ivan Perisic (5e). L’Argentine ne tardait pas à réagir et Maximiliano Meza y allait de sa tentative (13e). Peu à peu l’Albiceleste se procurait de nouvelles occasions et Enzo Perez manquait son tir face au but vide (30e). L’Argentine laissait passer sa chance.

Au retour des vestiaires, les partenaires de Luka Modric - dans un grand soir - poussaient et finalement prenaient l’avantage. Suite à une grosse erreur de Willy Caballero, Ante Rebic en profitait pour marquer d’une sublime reprise de volée (1-0, 53e). Voulant à tout prix revenir au score, l’Albiceleste se lançait à l’attaque, mais subissait le courroux de Luka Modric. Le joueur du Real Madrid doublait la mise d’une superbe frappe à l’entrée de la surface (2-0, 80e). Le festival était conclu par Ivan Rakitic en fin de rencontre (3-0, 90e +1). La Croatie se qualifie pour les huitièmes de finale et l’Argentine semble plus proche que jamais de la sortie de route.