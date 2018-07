Ce dimanche, l’équipe de France et la Croatie s’affronteront en finale du Mondial à l’Olympiastadion Luschniki (à suivre en direct commenté sur notre live). L’occasion pour la sélection croate de prendre sa revanche sur la demi-finale perdue en 98 face aux Bleus (1-2). Une défaite que n’ont visiblement pas oublié les Croates. Sur son compte Twitter, ces derniers ont posté un message plutôt sympathique aux tricolores.

« Hey l’équipe de France ! Juste pour être sûrs, Lilian Thuram n’est pas dans votre équipe cette année à la Coupe du Monde, n’est-ce pas ? ». La réponse française n’a pas tardé : « Si vous promettez que Davor Suker ne se déchaîne pas sur nous, nous convaincrons Lilian de ne pas jouer. » La finale est lancée !

Hey @FrenchTeam ! Just to make sure - Lilian Thuram is not in your #WorldCup squad this year, right ? #WorldCupFinal #Vatreni pic.twitter.com/cd6CaEQFmo

Hi there @HNS_CFF !

If you promise not to unleash Davor Šuker on us, we'll persuade Lilian not to play !

That said, LT's "replacement" also has an eye for goal... #FiersdetreBleus #WorldCupFinal #FRACRO pic.twitter.com/tQWABpfXhA

— French Team (@FrenchTeam) 13 juillet 2018