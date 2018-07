Après l’élimination de l’Espagne contre la Russie (1-1, 4-3 t.a.b), la Croatie et le Danemark s’affrontaient dans le deuxième huitième de finale du jour. Et la rencontre s’emballait rapidement. Après seulement quelques secondes de jeu, Mathias Jorgensen réussissait à ouvrir la marque côté danois (2e, 0-1). Mais les Danois n’ont pas eu le temps de savourer, puisque Mandzukic a égalisé quelques instants plus tard (4e, 1-1). Un début de match de folie avant l’ennui. Les deux formations n’ont en effet pas réussi à faire la différence par la suite malgré quelques tentatives des deux côtés.

Croates et Danois sont donc passés par la prolongation, mais personne n’a trouvé la faille, même si Modric a manqué un penalty puisque Schmeichel a arrêté sa tentative (116e) ! Tout s’est donc joué lors des tirs au but. Eriksen et Badelj ont d’abord échoué de chaque côté, mais Schöne a lui aussi buté sur Subasic. Heureusement pour lui, Schmeichel a sorti la tentative de Pivaric... Alors qu’il y avait 2-2, Nicolai Jorgensen a aussi raté, ce que n’a pas fait Rakitic. La Croatie se qualifiait donc pour les quarts de finale (1-1, 3-2 t.a.b.) et y affrontera la Russie !