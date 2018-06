« Il était vraiment impressionné par Ronaldo. Et j’ai entendu de la part de Pepe qu’il lui a demandé son maillot en première période. Mais de qui se moque-t-on ? Nous sommes à la Coupe du monde, et non pas au cirque ». Nordine Amrabat aurait déclaré en zone mixte que l’arbitre de Portugal-Maroc (1-0) n’avait pas forcément été neutre ce mercredi.

La FIFA vient de publier un communiqué officiel pour démentir en bloc les accusations du Lion de l’Atlas au sujet de Mark Geiger, soulignant « son exemplarité et son professionnalisme », rappelant les joueurs et les sélections à « leur respect du fair-play ». Mise au point.