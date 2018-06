Après le match nul entre l’Australie et le Danemark plus tôt, la France pouvait sceller sa qualification en cas de victoire face au Pérou. Pour cela, Didier Deschamps avait décidé de relancer le 4-2-3-1, avec Giroud en pointe et Matuidi pour bloquer le couloir gauche péruvien, où sévissent Advincula et Carillo. Après un début de match plutôt compliqué, avec une tenue de balle supérieure de la part des Blanquirrojos, les Bleus ont repris le dessus, avec des situations chaudes devant le but de Gallese.

Et le but venait à la 34e minute. Après une récupération haute de Pogba, le milieu lançait Giroud, dont la frappe déviée lobait le gardien et profitait à Mbappé, qui n’avait plus qu’à pousser le cuir au fond des filets (1-0, 34e). Les Bleus insistaient en fin de première période, bien aidés par le travail une nouvelle fois impressionnant de Kanté à la récupération. Au retour des vestiaires, les hommes de Didier Deschamps avaient plus de difficultés à conserver le ballon, et subissaient la loi des Péruviens, bien plus proches. Aquino touchait même l’équerre de Lloris (50e). Les Bleus souffraient mais tenaient bon. Au final, une nouvelle victoire dans la douleur, mais dans une expression collective, notamment sur le bloc défensif, plus convaincante que lors du premier match face à l’Australie. La France est assurée d’être au second tour et jouera la première place du groupe C face au Danemark le 26 juin prochain à 16 heures.