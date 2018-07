La France est en finale ! Les troupes de Didier Deschamps se sont imposées 1-0 face à la Belgique ce soir. Au cours des 45 premières minutes, aucune des deux formations n’a su faire la différence, malgré des situations intéressantes des deux côtés, avec un bon Eden Hazard côté belge, alors que chez les Bleus, Hugo Lloris s’est montré décisif à plusieurs reprises.

Tout allait donc se jouer au retour des vestiaires. Et très rapidement, Samuel Umtiti allait mettre les Bleus devant. Le Barcelonais a devancé Fellaini au premier poteau pour placer une tête qui s’est logée au fond des filets (1-0, 51e). Un but qui a dans un premier temps coulé les Belges, qui se sont peu à peu réveillés et se sont procurés de nouvelles occasions. Mais les Bleus ont tenu, auraient même pu ajouter un ou deux buts en toute fin de match, et ils affronteront le vainqueur du duel entre la Croatie et l’Angleterre dimanche en finale !