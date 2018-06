Quel match de l’équipe de France ! Devant au score, grâce à un penalty de Griezmann en début de rencontre (13e), les Bleus ont vu l’Argentine égaliser juste avant la pause sur un super but signé Di Maria (41e). Les choses se gâtaient au retour des vestiaires puisque Mercado donnait l’avantage à l’Albiceleste d’un but chanceux (48e).

Les Tricolores ne lâchaient pas pour autant. Sur un centre de Lucas venu de la gauche, Pavard envoyait un missile dans la lucarne d’un Armani médusé (57e). Dans la foulée, Mbappé, déjà auteur d’une formidable course de 70 mètres pour obtenir le penalty de Griezmann, écœurait les Argentins en inscrivant un doublé (64e, 68e). Ces derniers poussaient et réduisaient même la marque à 4-3 avec Agüero (90e+3) mais la France tenait le choc et file en quart de finale où elle affrontera l’Uruguay ou le Portugal.

Revivez cette magnifique rencontre sur notre live.