Après le Mexique et le Pérou, c’est au tour de l’Arabie Saoudite de dévoiler sa liste des 23 pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Une liste dans laquelle ne figure pas l’attaquant d’Al-Hilal FC, Nawaf Al-Abed.

Joueur majeur dans la qualification de l’Arabie Saoudite, il manquera grandement à sa nation qui figure dans le groupe A composé de la Russie, l’Egypte et de l’Uruguay.

Les 23 joueurs de l’Arabie Saoudite :

Gardiens : Mohammed Al-Owais (Al-Ahli), Yasser Al Mosailem (Al-Ahli), Abdullah Al-Mayouf (Al-Hilal)

Défenseurs : Mansoor Al-Harbi (Al-Ahli), Yasser Al-Shahrani (Al-Hilal) Mohammed Al-Breik (Al-Hilal), Motaz Hawsawi (Al-Ahli), Osama Hawsawi (Al-Hilal), Omar Hawsawi (Al-Nassr), Ali Al-Bulaihi (Al-Hilal)

Milieux : Abdullah Al-Khaibari (Al-Shabab), Abdulmalek Al-Khaibri (Al-Hilal), Abdullah Otayf (Al-Hilal), Taiseer Al-Jassim (Al-Ahli), Houssain Al-Mogahwi (Al-Ahli), Salman Al-Faraj (Am-Hilal), Mohamed Kanno (Al-Hilal), Hattan Bahebri (Al-Shabab), Salem Al-Dawsari (Al-Hilal), Yahya Al-Shehri (Al-Nassr, Leganés)

Attaquants : Fahad Al-Muwallad (Al-Ittihad), Mohammad Al-Sahlawi (Al-Nassr), Muhannad Assiri (Al-Ahli)