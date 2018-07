La marche était haute. Un peu trop haute. Le Mexique n’a pu passer l’obstacle brésilien en huitième de finale de la Coupe du Monde. Battu 2 buts à 0, El Tri a enchaîné un 5e match sans victoire face à la Seleção en Coupe du Monde (4 défaites, 1 nul). Pire, elle a encaissé ses 12e et 13e buts face à l’ogre brésilien, alors qu’elle n’a jamais fait tremblé ses filets.

Après 1994 aux Etats-Unis, 1998 en France, 2002 en Corée du Sud et au Japon, 2006 en Allemagne, 2010 en Afrique du Sud et 2014 au Brésil, le Mexique est éliminé du Mondial au stade des huitièmes de finale ! Parvenant une fois de plus à se qualifier pour la plus grande des compétitions internationales, la sélection aztèque a toujours passé les poules, mais n’a jamais atteint les quarts de finale. La malédiction du « quinto partido », ce fameux cinquième match, se poursuit.