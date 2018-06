John Obi Mikel, le capitaine du Nigéria, a accordé ses premiers mots à la télévision à la sortie de la rencontre perdue face à l’Argentine, qui a éliminé les Super Eagles au terme d’un match assez fou. Alors qu’il aurait pu contester la décision de l’arbitre de ne pas siffler un deuxième penalty à sa sélection, l’ancien joueur de Chelsea a préféré saluer ses coéquipiers.

« C’est comme ça. Rien à dire… On a fait tout ce qu’on a pu, tout donner jusqu’au bout. On concède ces deux buts, bon… On a fait tout ce qu’on a pu. Mon équipe a tout donné, mes gars ont tout donné, je suis fier d’eux. On savait que ce serait difficile. On a fait tout notre possible. C’est juste que ça n’a pas marché », a-t-il commenté, terriblement déçu.