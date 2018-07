Nommé meilleur jeune du tournoi, Kylian Mbappé a marqué ce Mondial 2018 de son empreinte. Le Parisien est revenu sur ses prestations et a notamment évoqué ces prochaines heures qui s’annonce pour le moins animées !

« Je suis très content, j’avais affiché mes ambitions collectives en début de CDM, c’était de gagner. C’est la vie qu’on voulait, on est fier, heureux, on est conscient qu’on avait ce rôle là de rendre gens heureux, ils oublient tous leurs problèmes.On joue pour ce genre de chose (record de Pelé), j’ai toujours dit que je ne voulais pas être de passage dans le foot, être champion du monde c’est envoyer un message, un passeport pour faire encore mieux. Moi j’ai le sommeil facile (rire), mais là je vais pas dormir, on va fêter ça, il y a un moment pour tout, on a travaillé toute la saison, là c’est le moment de fêter », a lancé le joueur de l’Equipe de France.