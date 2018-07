Huitième de finale le plus improbable du plateau, Suède-Suisse était aussi le plus ouvert. Première de son groupe devant le Mexique, la Suède n’était pas favorite si l’on en croit le classement FIFA (la Suisse est 6e, la Suède 24e), mais c’est bien elle qui se créait les meilleures occasions en début de rencontre, face à une Nati bien timide. Les Scandinaves ne parvenaient toutefois pas matérialiser leur domination.

Au retour des vestiaires, les Helvètes allaient mettre un coup d’accélérateur, mais butaient irrémédiablement sur la forteresse suédoise emmenée par Victor Lindelöf et Michael Lustig. Les Suédois, eux, réagissaient et sur l’une de leurs occasions, Emil Forsberg ouvrait le score, grâce à une frappe détournée dans ses filets par Manuel Akanji (1-0, 66e). Robin Olsen, le portier suédois, sauvait les siens sur une occasion de Haris Seferovic (90e +1). Score final (1-0). La Suède sera donc au rendez-vous des 8es et défier le vainqueur de Colombie-Angleterre.

Revivez le live commenté de la rencontre ici.