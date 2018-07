Hier, le Danemark s’est incliné aux tirs au but contre la Croatie. Mais on ne peut pas dire que ce soit la faute de Kasper Schmeichel, le portier danois qui a stoppé le penalty de Modric puis deux tirs au but. Son père, Peter, était dans les tribunes hier soir et c’est peu dire qu’il était fier de son rejeton.

« Je n’ai pas les mots. Je ne peux pas être plus fier de mon pays, de mon fils, de ses coéquipiers, de tout le staff et de notre fantastique entraîneur national Åge Hareide. Quand toutes les larmes auront séché, nous réaliserons que nous avons fait », a twitté l’ancien gardien de Manchester United.

Lost for words. Can’t be more proud of my country, my son, his teammates, all the staff and our fantastic national coach Åge Hareide. When all the tears have dried out we will realise how well we did #WorldCup pic.twitter.com/vhGZQtDyJm

— Peter Schmeichel (@Pschmeichel1) 2 juillet 2018