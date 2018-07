Après les deux rencontres d’hier qui se sont soldées par des victoires russes et croates aux tirs au but, le Mexique et le Brésil se défiaient aujourd’hui à Samara. Et c’est la Canarinha qui l’a emporté (2-0). En première période, il y a eu des situations chaudes des deux côtés, mais il fallait aussi signaler la belle prestation d’Ochoa, décisif sur la ligne de but mexicaine. Le rythme était débridé, mais c’est bien sur un 0-0 que les 22 acteurs de la partie rentraient aux vestiaires.

Au retour sur le pré, le portier du Tri continuait de rééditer ses exploits, pendant que ses joueurs offensifs créaient du danger devant sur contre-attaque, se montrant cependant trop maladroits dans le dernier geste. Neymar ouvrait le score après un centre de Willian (1-0, 50e). Le chrono défilait, et le 1-0 persistait, toujours dangereux pour les Brésiliens... jusqu’à cette 88e minute. Neymar déboulait sur le côté gauche, tentait d’ajuster Ochoa qui détournait tout de même le ballon du bout du pied. Mais Firmino traînait par là et l’expédiait au fond, offrant définitivement la victoire et la qualification en quarts aux siens !

