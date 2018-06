Pour son entrée en lice à la Coupe du Monde 2018, la Serbie était opposée au Costa Rica. Une victoire logique, sur la plus courte des marges, grâce à un sublime coup-franc d’Aleksandar Kolarov (1-0).

Grâce à ce but qui a offert les trois points à sa nation, le capitaine s’est vu récompensé d’un certificat pour un 4x4 Lada, comme le rapporte le quotidien russe Izvestia. « Kolarov a marqué un but splendide et on lui a donné un prix, un certificat pour un 4x4 Lada », a déclaré le gouverneur intérimaire Dmitry Asarov.