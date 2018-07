Ce dimanche à 17 heures, l’équipe de France défiera la Croatie en finale de la Coupe du Monde (match à suivre en live commenté sur notre site). Quelques heures avant cet événement, les premiers messages de soutien aux Bleus affluent.

L’ancien président de l’UEFA et ancien numéro dix français Michel Platini, a ainsi adressé ses encouragements aux hommes de Didier Deschamps. « Je serai chez moi à Cassis avec toute ma famille et mes amis devant la télévision pour supporter Didier Deschamps et l’équipe de France. Allez les Bleus ! », a ainsi confié Platini dans une déclaration à l’AFP.