Dans le cadre de la 4e journée des qualifications à la Coupe du Monde 2018 en Russie, dans le groupe B, le Cameroun recevait le Nigeria à Yaoundé. Humiliés au match aller (4-0), les Lions Indomptables ont été tenus en échec à domicile par les Super Eagles. Les hommes de Gernot Rohr ont ouvert le score par Simon Moses (0-1,30e).

Le champion d’Afrique 2017 a égalisé en seconde période par l’attaquant de Porto Vincent Aboubakar sur penalty (1-1,75e). Le Nigeria reste en tête avec 10 points et sera qualifié si la Zambie ne s’impose pas en Algérie. Alors que le Cameroun conserve sa troisième place avec 3 points et et est éliminé de la course à la qualification au Mondial.