Chroniqueur pour France Football tout au long du Mondial en Russie, Yaya Touré, qui alimente les gazettes des transferts dernièrement, a dévoilé le onze de rêve des sélectionnés pour la compétition.

Une équipe dans laquelle on retrouve plusieurs éléments de Manchester City et du Real Madrid, mais surtout Kylian Mbappé, qui possède selon lui « la puissance, la technique, l’intelligence et la maîtrise pour trouver sa place » parmi ses « quatre Fantastiques » aux côtés de Lionel Messi, Sergio Agüero et Cristiano Ronaldo.

Le onze de rêve de Yaya Touré pour le Mondial en Russie :

David De Gea - Kyle Walker, Raphaël Varane, Sergio Ramos, Benjamin Mendy - Luka Modric, Casemiro - Lionel Messi, Sergio Agüero, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo