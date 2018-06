Harry Kane (5 buts) est en tête du classement des meilleurs buteurs de la Coupe du monde et devance Romelu Lukaku et Cristiano Ronaldo (4 réalisations chacun). D’un point de vue plus collectif, le constat est différent. Si l’on fait le point sur les clubs les plus prolifiques, c’est le Real Madrid et le FC Barcelone qui trustent le haut de tableau (9 buts).

Les deux clubs espagnols sont suivi de très près par Tottenham (8 buts) et son trio composé d’Harry Kane, Son Heung-Min et Christian Eriksen. Le premier club français est le Paris Saint-Germain (4 buts) avec Kylian Mbappé, Neymar, Cavani et Thiago Silva. Le Stade Rennais (Wahbi Khazri, 2 buts), le Toulouse FC (Ola Toivonen, 1 but) et l’AS Monaco (Radamel Falcao, 1 but) sont également plébiscités.

Le Top 10

1) Real Madrid (ESP) 9 buts : Cristiano Ronaldo (Portugal) 4, Luka Modric (Croatie) 2, Nacho (Espagne) 1, Toni Kroos (Allemagne) 1, Isco (Espagne), 1

1) FC Barcelone (ESP) 9 buts : Philippe Coutinho (Brésil) 2, Yerry Mina (Colombie) 2, Ivan Rakitić (Croatie) 1, Luis Suárez (Uruguay) 2, Lionel Messi (Argentine) 1, Paulinho (Barcelone) 1

3) Tottenham (ANG) 8 buts : Harry Kane (Angleterre) 5, Christian Eriksen (Danemark) 1, Son Heung-Min (Corée) 2

4) Manchester United (ANG) 6 buts : Romelu Lukaku (Belgique) 4, Jesse Lingard (Angleterre) 1, Marcos Rojo (Argentine)

5) Atlético de Madrid (ESP) 5 buts : Diego Costa (Espagne) 3, Antoine Griezmann (France) 1, José Giménez (Uruguay) 1

6) Paris Saint-Germain (FRA) 4 buts : Kylian Mbappé (France) 1, Neymar (Brésil) 1, Cavani (Uruguay) 1, Thiago Silva (Brésil) 1

7) Borussia Dortmund (ALL) 3 buts : Michy Batshuayi (Belgique) 1, Marco Reus (Allemagne) 1, Shinji Kagawa (Japon) 1

7) Liverpool (ANG) 3 buts : Mohamed Salah (Égypte) 2, Sadio Mané (Sénégal) 1

7) CSKA Moscou (RUS) 3 buts : Ahmed Musa (Nigeria) 2, Aleksandr Golovin (Russie) 1

7) Manchester City (ANG) 3 buts : John Stones (Angleterre) 2, Sergio Agüero (Argentine) 1

7) Villarreal (ESP) 3 buts : Denis Cheryshev (Russie) 3

7) Chelsea (ANG) 3 buts : Eden Hazard (Belgique) 2, Victor Moses (Nigeria), 1

7) Krasnodar (RUS) 3 buts : Andreas Granqvist (Suisse) 2, Yury Gazinsky (Russie) 1