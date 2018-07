On connaît désormais les affiches des quarts de finale du Mondial 2018 en Russie. On aura notamment droit à deux affiches de choix vendredi, avec un alléchant France-Uruguay et un prometteur Brésil-Belgique.

Samedi, la Suède d’Emil Forsberg défiera l’Angleterre de l’actuel meilleur buteur de la compétition Harry Kane (6 réalisations), tandis que la Russie, portée par son public, tentera de poursuivre son parcours de rêve face à la Croatie de Luka Modric.

Le programme :

Vendredi 6 juillet :

France-Uruguay, 16h, à Nizhni Novgorod

Brésil-Belgique, 20h, à Kazan

Samedi 7 juillet :

Suède-Angleterre, 16h, à Samara

Russie-Croatie, 20, à Sochi

