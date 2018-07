On n’arrête plus les joueurs du Paris SG ! Lors de la Coupe du monde russe, onze buts ont été inscrits par des membres de l’effectif parisien, plus que n’importe quel autre club dans la compétition. Le PSG devance les deux grands d’Espagne, le Real Madrid et le Barça (9 buts), et Tottenham (8 buts).

Six joueurs parisiens différents ont marqué durant la compétition. Mbappé (France) et Cavani (Uruguay) ont inscrit 3 buts, Neymar (Brésil) 2 buts, tandis que Thiago Silva (Brésil), Di Maria (Argentine) et Krychowiak (Pologne) sont à une réalisation chacun.