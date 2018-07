Pour les Français, le souvenir de Marco Materazzi est toujours douloureux. Victime d’un coup de boule de Zidane lors de la finale de la Coupe du Monde 2006 ce qui avait valu l’expulsion du numéro 10, l’Italien avait déjà égalisé pour l’Italie un peu plus tôt durant la rencontre. Pour certains, il a battu l’équipe de France à lui tout seul. Champion du Monde il y a 12 ans, le défenseur a donné son avis sur la finale de 2018 dans la Gazzetta dello Sport. En tant que supporter de l’Inter, club où il a joué entre 2001 et 2011, il soutiendra la Croatie pour Perisic et Brozovic.

« Entre la France et la Croatie, je n’ai pas le moindre doute. Je suis du côté des fans de l’Inter. Et pas parce que j’ai quelque chose contre les Français, pas du tout. Cela a été dit et écrit à cause de ce qu’il s’est passé en 2006, mais j’adore la France et la considère comme l’un des favoris pour la victoire dans la compétition. L’équipe de Deschamps est plus complète que la Croatie, elle réalise des choses simples sur le terrain. En dehors de Mbappé, elle est sans doute moins inspirée, mais je dois la féliciter parce que c’est une belle équipe. Et pour moi, ce n’est certainement pas une surprise. Avant le début de la Coupe du monde, je l’avais placé parmi les favoris avec le Brésil, l’Angleterre, la Croatie et la Belgique. Je ne m’étais pas trompé. »