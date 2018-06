Le parcours du Maroc fut très bref. Défaits par l’Iran (1-0) puis par le Portugal (1-0), les Lions de l’Atlas n’ont pas réussi à inscrire le moindre point lors de cette Coupe du monde 2018. Une déception pour une équipe qui n’avait pas disputé cette compétition depuis 1998.

Malgré de belles dispositions, le Maroc repart bredouille et essayera de sauver l’honneur contre l’Espagne ce lundi. Le sélectionneur a lui tenu à féliciter les supporters qui ont donné de la voix depuis le début de l’épreuve : « Merci pour votre incroyable soutien. Merci à tous les supporters marocains du monde. »

Thank you for your incredible support Thanks to all the Moroccan fans in the world. pic.twitter.com/c8K23N8kHS

