On a eu droit à un match particulièrement ennuyeux entre la France et le Danemark à l’occasion de cette 3e et dernière rencontre de cette phase de groupe. Les deux équipes ont partagé les points après un score de 0-0 et sont qualifiées pour le tour suivant. Les Tricolores terminent premiers et les Danois deuxièmes.

Les Bleus ont clairement manqué d’imagination et d’énergie durant cette rencontre où 6 nouveaux joueurs faisaient tout de même leur apparition dans le onze (Mandanda, Sidibé, Kimpembe, N’Zonzi, Lemar, Dembélé) par rapport au Pérou. Seul le défenseur central du PSG a réalisé une prestation correcte. La France devra clairement élever son niveau de jeu en 8e de finale.

Revivez le film de la rencontre sur notre live commenté.