Présent lors de la Coupe du monde 2018 avec le Brésil, Neymar a quitté la compétition vendredi dernier suite à la défaite de la Seleção contre la Belgique en quarts de finale (1-2). Mais le joueur du Paris Saint-Germain aura forcément un œil sur la finale entre la France et la Croatie dimanche (17h). Et avant ce grand rendez-vous, l’attaquant de 26 ans s’est adressé directement à son coéquipier au PSG Kylian Mbappé et à son ancien partenaire au FC Barcelone Ivan Rakitic.

« Mes amis Kylian Mbappé et Ivan Rakitic. Nous savons combien cela a été dur pour vous d’arriver jusqu’ici, maintenant, profitez et amusez-vous, car cela en vaut la peine. Je suis très heureux pour vous deux, je suis ému de voir les réactions des supporters de vos deux pays, la France et la Croatie, avec d’énormes célébrations. Je ne le nie pas, j’aurais aimé être face à l’un de vous sur le terrain dimanche, mais cela n’a pas pu se faire sur ce Mondial. Le rendez-vous est pris pour le Qatar (en 2022, Ndlr)... Je vous supporte mon Golden Boy et mon pote de Barcelone. J’espère que vous vous amuserez beaucoup dimanche, sans oublier que c’est une compétition et que, indépendamment du résultat, vous êtes déjà champions. Je compte sur vous pour dire à vos partenaires de ma part que j’espère voir un super match de football. Je suis très fier de vous compter parmi mes amis et le monde du football peut être fier de cette grande finale. Bonne chance ! », a écrit l’international brésilien sur son compte Instagram. Les deux joueurs devraient apprécier.