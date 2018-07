Depuis le début du Mondial, Neymar agace plus qu’il n’éblouit, à cause de ses simulations et ses réactions exagérées à chaque contact. À tel point que les secouristes portugais l’ont utilisé pour alerter les gens sur l’usage abusif du 112, numéro d’urgence européen, sur leur compte Facebook. « 75,8% des appels au 112 ne sont également pas des urgences », lit-on sur le post, illustré par une photo du Brésilien en train de se tordre de douleur.

Ce n’est pas la première fois que le joueur du PSG est moqué pour ça. À Rio, un bar offrait même des boissons à chaque plongeon de l’attaquant. Selon une étude de la Radio télévision suisse (RTS), il est le joueur à avoir passé le plus de temps au sol avec 14 minutes.