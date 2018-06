Après la rencontre perdue face à l’Argentine, qui a éliminé le Nigéria de la Coupe du Monde, le capitaine des Super Eagles John Obi Mikel avait surtout pensé à féliciter ses coéquipiers. Mais relancé sur la question du penalty non sifflé malgré une main flagrante de Rojo, alors que le score était encore de 1-1, il a dit tout son désarroi.

« C’était un penalty très clair. Peut-être que l’arbitre a donné le premier penalty et ne voulait pas en donner un deuxième. Il n’y a pas moyen qu’il ne donne pas penalty. Je ne comprends pas. On lui demande si le ballon touche la main, il dit oui. On lui demande pourquoi il ne donne pas penalty, il dit qu’il ne sait pas », a-t-il expliqué à la fin de la rencontre, relayé par L’Equipe.