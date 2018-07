Champion du Monde 1998 et champion d’Europe en 2000 avec l’équipe de France, Patrick Vieira est rentré au pays après un début de carrière d’entraîneur aux Etats-Unis. Ce matin, en marge de son premier entraînement en tant que coach de l’OGC Nice, l’ancien milieu de terrain des Gunners est venu évoquer les Bleus. Ceux qui affronteront l’Uruguay en quart de finale de la Coupe du Monde, vendredi prochain (16h), et livrer son pronostic sur le parcours des hommes de Didier Deschamps.

« Il y a plusieurs manières de le voir leurs parcours. On attendait un plus au niveau du jeu, mais les gens ont de manière générale été plutôt durs avec l’équipe de France. Mais quand on voit ce qu’ils ont fait contre l’Argentine, je pense que cette équipe sera dure à battre. Il fallait leur laisser le temps. Le match contre l’Argentine a fait croire au peuple français qu’on pouvait gagner cette coupe du monde. Il fallait ce match référence. On y croit beaucoup plus. L’Argentine a essayé de jouer et cela a créé des espaces... les joueurs ont pu s’exprimer. On sait que la qualité est là, après il faudra aussi un peu de chance, mais j’y crois, » s’est exprimé Patrick Vieira au centre d’entraînement de l’OGC Nice, ce matin. Quant à un pronostic sur l’issue du Mondial pour la France ? Le passeur décisif sur le troisième but français en finale face au Brésil en 1998 s’est montré prudent mais plein d’espoir. « S’ils réussissent à gagner 1-0 (contre l’Uruguay, ndlr), je serais très content. J’espère qu’ils iront au bout. Quand on voit le dernier match, les joueurs commencent à se lâcher, ils prennent beaucoup plus de confiance. C’est de bon augure pour la suite, » a conclu Patrick Vieira.