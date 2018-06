En souffrance dans le jeu face à l’Australie, l’équipe de France a eu besoin d’un peu de chance pour reprendre l’avantage. Après une belle action collective, Paul Pogba a inscrit le deuxième but, aidé par le défenseur australien Behish, qui a contré le ballon et lobé bien malgré lui son gardien. le but a été validé grâce à la Goal Line Technology.

#CDM18 #FRAAUS

BUUUT !! Le ballon a bien franchi la ligne, c'est le but du 2-1, et il est l'oeuvre de Pogba ! La Goal Line Technology valide, les Bleus passent devant !

Regardez https://t.co/Pj0kT1nIkm — Téléfoot (@telefoot_TF1) 16 juin 2018