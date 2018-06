Battue par le Mexique 1-0 pour son premier match de Coupe du Monde, l’Allemagne est déjà en danger pour la suite de la compétition. Un faux pas de plus et le champion du monde en titre pourra dire au revoir à la Russie. La NationalMannschaft s’est même réunie ce matin pour ouvrir une large discussion sur les choses à corriger. C’est ce qu’a reconnu Manuel Neuer, le capitaine, en conférence de presse ce matin.

« Nous avons lu et entendu ce qui s’est dit, et je dois dire que nous aussi sommes critiques envers nous-mêmes. Nous n’avons pas aimé notre performance non plus. Nous allons travailler intensément pour réparer cela. La réunion nous a libérés. Cela fait du bien d’avoir un échange ouvert et de donner son point de vue. Le coach nous dit de nous autoréguler. La communication n’avait jamais été aussi forte qu’après ce match du Mexique. On sent que les joueurs veulent s’investir. » Il faudra vite corriger le tir face à la Suède samedi prochain.