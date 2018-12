Décidément, la pilule ne semble pas passer en Belgique. Six mois après la demi-finale de la Coupe du monde où la France a battu les Diables Rouges 1-0 - mais n’a pas eu la possession - certains joueurs de la sélection du plat pays continuent de revenir avec amertume sur ce match. C’est le cas d’Axel Witsel ou encore Thibaut Courtois. Cette fois-ci, c’est Romelu Lukaku qui a fait part de sa déception lors d’une interview pour la RTBF.

« À mon avis, on aurait dû évoluer avec notre système habituel à trois derrière (3-4-3). On ne trouvait pas d’espace dans le système dans lequel on a joué. J’avais la haine au coup de sifflet final. Tu perds en demi-finale dans le match de ta vie et tu perds contre la France qui ne méritait pas de passer. Les Bleus sont finalement champions du monde, félicitations à eux. Quand je perds, j’ai la rage et la haine. C’était le moment pour notre génération d’aller en finale » a-t-il lancé.