L’ancien buteur de la sélection brésilienne Ronaldo, estime que le Brésil possède toutes ses chances de sortir du groupe E composé de la Suisse, du Costa Rica et de la Serbie. Le champion du monde 2002 estime que celui-ci reste plus qu’abordable pour les joueurs de Tite.

« Tous les groupes sont bien équilibrés. Nous pouvons être contents du groupe dans lequel nous sommes tombés, nous avons totalement les moyens de terminer en premier. Il y a d’autres groupes plus compliqués, comme celui du Portugal et de l’Espagne. Notre groupe est accessible et Tite doit déjà être en train de préparer son plan, » a commenté l’ancien joueur du Real Madrid sur Sportv.