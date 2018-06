En tête depuis le but de Paulinho, le Brésil reculait dangereusement depuis l’heure de jeu. Néanmoins, les Auriverdes ont réussi à doubler la mise par l’intermédiaire de Thiago Silva (2-0, 68e)

Suite un corner botté par Neymar, le joueur du Paris Saint-Germain parvenait à s’élever dans les airs et sautait plus haut que tout le monde. Il prenait le meilleur sur Milenkovic et plaçait sa tête dans les filets serbes.