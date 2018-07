Après la demi-finale de l’équipe de France contre la Belgique, la performance d’Olivier Giroud a été critiquée. Et jeudi dans le journal L’Equipe, Stéphane Guivarc’h a pris sa défense : « c’est un garçon qui travaille énormément », a expliqué l’ancien attaquant des Bleus.

« Qu’est-ce qu’on peut lui reprocher sincèrement ? Quand on voit son travail afin de faire remonter le bloc, de créer des espaces et son travail à la perte de balle, je me dis qu’il est très utile. Le point commun qu’il a avec moi, c’est qu’il accepte de jouer dans un registre différent de d’habitude. (...) Mais Olivier fait un boulot exemplaire et a la chance d’avoir encore une possibilité de marquer. J’aimerais qu’il marque pour faire taire les critiques », a ajouté le champion du monde 98.