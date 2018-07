Hier, Thomas Meunier s’est attiré les foudres des supporters français en glissant quelques remarques sur le gain de temps, étrange pour lui, de Kylian Mbappé à la fin de la rencontre face à la Belgique en demi-finale de la Coupe du Monde. Les réactions ont afflué de toutes parts, même de certains présentateurs, dont Denis Brogniart, qui anime les avant et après matches sur TF1.

Mais Meunier n’est pas homme à se laisser faire sur les réseaux sociaux et il l’a de nouveau prouvé en répondant directement sur Twitter. « On peut savoir à quel moment je remets la victoire des bleus en question ? Je parle d’un comportement. C’est possible d’ouvrir les liens et de lire les articles ? C’est quand même pas trop compliqué d’agir avec logique et recul », a-t-il posté. Avant de terminer, avec humour, sur le traitement qui lui est réservé en France : « C’est pour ça que j’aime Paris et la France ! On ne m’a jamais accordé autant d’importance ».

