Alors que des nations luttent férocement pour décrocher leurs billets d’avion pour la Coupe du monde 2018 en Russie, des arbitres jouent également très gros lors des prochains mois. C’est le cas de Clément Turpin, qui garde encore de minces espoirs pour être sélectionné en Russie. Comme l’indique L’Equipe, l’arbitre français de 35 ans peut encore rêver, mais risque de passer à la trappe. Et ce malgré une très bonne performance lundi lors d’Angleterre-Slovaquie (2-1).

Une bonne performance passée malheureusement au second plan en raison du doigt d’honneur lancé par Dele Alli en sa direction. Turpin devrait manquer à l’appel en Russie, car la concurrence s’avère trop grande avec des hommes en jaune qui le devancent dans la hiérarchie comme Felix Brych (Allemagne), Viktor Kassai (Hongrie) ou encore Damir Skomina (Slovénie). Le plus jeune arbitre nommé en Ligue 1 (âgé de 26 ans lors de sa nomination en 2008) a pourtant déjà l’expérience des grands événements, puisqu’il avait arbitré durant l’Euro 2016 et les JO de Rio. Il aura une occasion en or de booster ses chances pour la Russie, avec la Coupe du monde des moins de 17 ans en Inde (6-28 octobre prochain).