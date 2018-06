Actuellement en tête et sur une égalité parfaite - 6 points, 8 buts marqués, 2 buts encaissés - la Belgique et l’Angleterre (à suivre sur notre live commenté) vont croiser le fer. Un match qui pourrait décider du classement final du groupe G ... sauf en cas de match nul puisque les deux équipes seraient toujours à égalité. Dans ce cas de figure, la décision se jouerait au niveau du fairplay.

Pour le moment, c’est l’Angleterre qui dispose d’un léger avantage avec deux cartons jaunes (Ruben Loftus-Cheek et Kyle Walker) contre trois pour la Belgique (Kevin De Bruyne, Thomas Meunier et Jan Vertonghen). Si les deux équipes venaient à se retrouver de nouveau à égalité sur ce plan là, un tirage au sort les départageraient pour la première place. Une situation qui a eu lieu a quatre reprises dans l’histoire du mondial. En 1954 entre Brésil et Yougoslavie ainsi qu’Uruguay et Autriche, 1970 entre l’URSS et le Mexique et enfin en 1990 entre l’Irlande et les Pays-Bas.