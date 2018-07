Présent en conférence de presse dimanche, Antoine Griezmann, partenaire de Diego Godin et José Maria Gimenez à l’Atlético Madrid et initié aux joies de la culture charrua par Carlos Bueno du temps où il évoluait à la Real Sociedad, s’est dit à moitié uruguayen à l’heure d’évoquer le 1/4 de finale à venir entre les Bleus et la Celeste ce vendredi. Luis Suarez, face aux médias ce mardi, a répondu aux propos de l’attaquant de l’équipe de France.

« Antoine (Griezmann), même s’il dit qu’il est à moitié uruguayen, est français et ne sait pas ce qu’est le sentiment d’être uruguayen. Il ne sait pas les efforts que nous devons faire pour réussir à être footballeur professionnel depuis tout petit dans notre pays de 3 millions d’habitants. Il a sans doute ses habitudes et sa forme de parler uruguayen, mais nous ressentons le fait d’être uruguayen d’une autre manière », a-t-il confié. Le match est lancé.