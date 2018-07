Cinquante-deux ans que l’Angleterre attend de voir sa sélection nationale soulever un trophée depuis son dernier triomphe en 1966 sur ses terres. Soit une éternité pour les supporters. Si le championnat anglais est considéré par beaucoup d’observateurs comme le meilleur - du moins le plus spectaculaire -, la sélection des Three Lions a bien du mal à le prouver sur la scène internationale.

Mais pour Wayne Rooney, ancien attaquant et capitaine emblématique de l’Angleterre, cette 21ème édition de la Coupe du Monde peut-être la bonne. « Il y a de grosses équipes qui ont été éliminées de la Coupe du monde et ça peut être la bonne année pour que l’Angleterre aille loin et la gagne. Ça a été rafraîchissant de voir tous ces jeunes joueurs, avec beaucoup d’énergie, un pressing haut, et de voir des buts. c’est très excitant d’être un supporter anglais en cette période », a déclaré le nouveau joueur de DC Uniteddans des propos relayés par Sky Sports. Pour cela, il faudra d’abord passer l’obstacle des huitièmes de finale face à la Colombie, mardi à 20h.