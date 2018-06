L’Argentine tremble. Après la défaite cuisante face à la Croatie (3-0), l’Argentine se retrouve au bord de l’élimination. Mais avec la défaite de l’Islande face au Nigeria (2-0), la sélection emmenée par un Lionel Messi - transparent pour le moment - aura toute de même une dernière chance d’accrocher une place en 8ème de finale, mardi face aux Super Eagles.

Avec les piètres prestations de son équipe en ce début de tournoi, le sélectionneur Jorge Sampaoli devrait procéder à plusieurs changements. A commencer notamment par le gardien de but. Auteur d’une bourde monumentale alors que le score était de 0-0, Willy Caballero devrait prendre place sur les bancs d’après les médias locaux TyC Sports et Olé. Ainsi, c’est le portier de River Plate, Franco Armani, qui devrait le suppléer et honorer par la même occasion sa première cape sous le maillot argentin.