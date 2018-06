C’est terminé pour la Mannschaft à la Coupe du Monde. Les champions en titre ont perdu cet après-midi contre la Corée du Sud (0-2) et finissent donc bon dernier de leur groupe. La faut de Joachim Löw ?

« Nous ne méritions pas de tout qualifier. Nous n’étions pas sereins. On s’est peut-être vu trop beau avant le Mexique. Mon avenir ? Je dois y réfléchir. C’est trop tôt pour moi pour y répondre. J’ai besoin de quelques heures pour voir les choses plus claires. La déception est grande. On discutera demain. C’est une énorme déception bien sûr. Nous étions bien entraînés, préparés en tant que champion du monde afin d’être un adversaire très attendu, le couteau entre les dents. Nous n’avons pas réussi à montrer notre classe, notre jeu habituel. Nous avons eu beaucoup d’occasions, sur tout en fin de rencontre. Quant aux raisons de cet échec, nous avons besoin d’y réfléchit tranquillement. Depuis 2006, nous avons été toujours parmi les 4 premiers et cette fois ci nous avons pas réussi à montrer ce qu’on peut faire d’habitude. Nous devons l’accepter et accepter la défait », a ainsi indiqué le sélectionneur allemand après la rencontre.