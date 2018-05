Même si l’Italie ne participera pas à la prochaine Coupe du monde, Andrea Pirlo ne manquera pas de suivre la compétition. Dans un entretien pour Sport Bild, il a donné son favori : « Pour moi, le Brésil est clairement le favori. Ils ont une équipe très équilibrée et talentueuse et après la disgrâce de 2014 dans leur propre pays, ils sont sûrs de se rattraper. »

L’ancien milieu de terrain imagine ensuite que trois autres sélections vont concurrencer le Brésil : « L’Allemagne est derrière avec l’Espagne et la France. L’équipe est vraiment forte et presque deux fois meilleure dans toutes les positions. Mais c’est toujours plus difficile de défendre un titre. Tout le monde veut battre l’Allemagne. »