Aligné à la pointe de l’attaque de l’Australie lors du match contre le Danemark ce jeudi (1-1), Andrew Nabbout n’a pas pas pu terminer la rencontre. Touché à l’épaule droite, l’attaquant australien a dû laisser sa place à Tomi Juric (75e).

Après la rencontre, le sélectionneur des Socceroos Bert Van Marwijk a donné des nouvelles de son joueur, et son Mondial est malheureusement terminé : « je pense qu’il a une mauvaise blessure à l’épaule et que le tournoi est terminé pour lui. »

Bert Van Marwijk has provided an injury update on Andrew Nabbout. "I think has a bad shoulder injury. I think the tournament is over for him." Get will soon, @andrewnabbout ! pic.twitter.com/m0zcC4WB7s

— Socceroos (@Socceroos) 21 juin 2018