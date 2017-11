La Coupe du Monde 2022 et son attribution sont des vastes sujets qui sont encore entre les mains de la justice suisse et du FBI. On ignore à quel point la politique française de l’époque a influencé le choix de la FIFA.

Joseph Sepp Blatter, lui, croit savoir que la politique française de l’époque, menée par le président de la république d’alors Nicolas Sarkozy, a largement contribué à ce que cette Coupe du Monde revienne au Qatar comme il l’a indiqué sur SFR Sport.