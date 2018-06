Ce mardi soir, l’Egypte s’est retrouvée, après deux défaite, quasiment éliminée de la Coupe du Monde. Hector Cuper, le sélectionneur des Pharaons, s’est exprimé à l’issue de la défaite contre la Russie (1-3).

« Je crois que nous avons eu dix ou douze mauvaises minutes. Cela peut arriver. Nous avons eu une bonne première période. On a eu douze mauvaises minutes et c’est pour ça qu’on a perdu. (...) Aujourd’hui, on a fait des erreurs que l’on n’avait pas faites contre l’Uruguay. Que je reste ou pas, cela ne dépend pas de moi. Si les responsables ne sont pas contents, je partirai. Il reste encore un match, même si les chances sont faibles », a-t-il indiqué en conférence de presse.